Başkan Palancıoğlu yeni esnafa iş yerinde ruhsat verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu yeni esnafa iş yerinde ruhsat verdi - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu yeni esnafa iş yerinde ruhsat verdi

6 saat önce

Aydınlıkevler Mahallesinde yeni açılan işyerlerini ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu esnafa işyeri ruhsatlarını teslim ederek, esnaflara hayırlı işler diledi.

Başkan Palancıoğlu yeni esnafa iş yerinde ruhsat verdi, System.String[]

Aydınlıkevler Mahallesinde yeni açılan işyerlerini ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu esnafa işyeri ruhsatlarını teslim ederek, esnaflara hayırlı işler diledi.


Melikgazi'de iş yeri açan esnaflara teşekkür eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, esnafın bir kentin can damarı olduğunu söyleyerek, "Bugün yeni iş yerlerini açan esnaf arkadaşlarımıza ruhsatlarını verdik. Esnaf arkadaşlarımızın ahilik kavramını benimsemelerini, mahallesinde güvenilir bir kişi olmalarını, güler yüzle komşulara hizmet etme gerekliliklerini hatırlattık. Bizler neler yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz diye sohbet ettik. Melikgazi'de yeni iş yerlerinin açılması hepimizin yüzünü güldürüyor. Esnafımız başımızın tacı. Esnaf bir kentin can damarlarıdır. Bugün ruhsat almaya hak kazanan esnaflarımıza ruhsatlarını bizzat teslim etmekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Esnaflarımız Melikgazi'mizde faaliyet gösteren birçok işletmeden oluşan müteşebbis ailesine katılmış oluyorlar. Kendilerine belediyemizin hediyesi olan dubar saatini de hediye ettik. Siz değerli esnaflarımıza hayırlı işler, bereket ve bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.


2019 yılında açılan 629 işyerine ruhsat verildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda 2019 yılında 629 esnaf işyeri açma ve çalışma ruhsatı almıştır. Bununla beraber denetimler sonucu ruhsatı olmadığı tespit edilerek uyarılan işyeri de bulunmaktadır. Esnafımızın öncelikle ruhsat alması ve ruhsatlı çalışması oldukça önemli. Ruhsat kuralına uyan tüm esnafımıza teşekkür ederim." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
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