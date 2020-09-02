Başkan Palancıoğlu Zabıta Haftasını kutladı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladı.

Belediye hizmetlerinin en önemlilerinden olan ve ilçe sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamasını temin eden zabıta teşkilatının kuruluşunun 194'üncü yılını kutlayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Halkımızın daha mutlu ve güvenli bir Melikgazi'de yaşaması için büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz insanımıza en iyi hizmeti sunmak, hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşamışını temin etmek. Melikgazi Belediyesi zabıtamızın 600 bine yakın ilçemizin nüfusuna hizmet ettiği bir hinterlandı var. Birçok alanda hizmet ediyoruz. Pandemiden dolayı zabıtamız gece gündüz hizmet ederek güzel bir çalışma ortaya çıkardı. Belediyemize emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biliyoruz ki zabıtamızın işi çok zor. Bu hususta size elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bizde zabıtamıza her türlü teknik ve teknolojik desteği veriyoruz. Gerekli araç sayısından, kameraya kadar gibi çeşitli alet ve teknolojik desteklerini artırdık. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel çok daha düzenli Melikgazi için el ele çalışacağız. Bu kapsamda zaman mefhumu olmadan özveri ile hemşehrilerimizin huzurlu bir şehirde yaşaması için çalışan zabıtalarımızı kutluyorum" dedi.

Teknolojiye her zaman yakından takip eden belediye olduklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, ulakbel sistemini etkin takip etmeleri için zabıtalara tablet bilgisayar vererek, "Akıllı belediyecilik kapsamında ulakbel sistemimize zabıta birimi için gelen talepler anında beklemeden karşılık bulacak. Bu sebeple zabıtalarımıza tablet verdik. Böylece zabıtamız vatandaşlardan gelen talepleri anında yerinde fotoğraf ve görüntüsüyle birlikte inceleyerek talebin hızla çözümü için çalışacaklar" diye konuştu. - KAYSERİ