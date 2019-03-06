Son Dakika Haberleri: Başkan Pamuk, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Pamuk, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

56 dakika önce

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalle ziyaretleri kapsamında Adanalıoğlu, Karacailyas ve Yeşilçimen'i ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pamuk, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalle ziyaretleri kapsamında Adanalıoğlu, Karacailyas ve Yeşilçimen'i ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Adanalıoğlu Mahallesi'nde Akdeniz Belediyesi tarafından yapımı ve yenileme çalışmaları tamamlanan bin kişilik 'Adanalıoğlu Çok Amaçlı Mahalle ve Taziye Evin'inde incelemelerde bulunan Pamuk, kendisine yoğun il gösteren mahalle sakinleriyle sohbet etti. Bir yandan vatandaşları dinleyen Pamuk, diğer yandan da belediye olarak Adanalıoğlu'na sundukları hizmetleri ve bölgede yapılan çalışmaları anlattı. Pamuk, vatandaşların dile getirdiği taleplerin, ihtiyaç ve eksikliklerin en kısa süre içinde belediye fen işleri ekipleri tarafından giderileceğinin altını çizdi.

Akdeniz Belediyesi tarafından Yeşilçimen Mahallesi'nde yapımına başlanan taziye evinin inşaatında da incelemelerde bulunan Pamuk, burada da mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi. Pamuk, gün içinde son olarak Karacailyas Futbol Tesisleri'ni gezdi. Tesisin bir takım eksikleri konusunda bilgi alan Pamuk, eksikliklerin ve gerekli tadilatın en kısa sürede tamamlanması için belediye yetkililerine talimat verdi.

Mahallelerine sunulan belediyecilik hizmetleri nedeniyle Başkan Pamuk'a teşekkür eden mahalle sakinleri de geçmişte görmedikleri belediyecilik hizmetlerinin büyük bölümünü son 2 yıl içinde alabildiklerini, özellikle de altyapı anlamında mahallelerinin eksikliğinin büyük ölçüde giderildiğini dile getirdiler. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Karacailyas, Adanalıoğlu, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı

Ünlü Oyuncu Hikmet Karagöz, Taksim'de Yürüyen Merdivenden Düşerek Yaralandı Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:17:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Pamuk, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]