Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, Covıd-19 tedbirleri kapsamında şehir içi taşımacılığı yapan araçların kapasitesinin ancak yüzde 50'si kadar yolcu taşıyabildiğini belirterek süreç normale dönünceye kadar fiyat düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.



Yaklaşık 2 aydır korona virüs nedeniyle hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak kamu hizmeti sürdürmeye çalışan Milaslı şoförlerin artık virüsten değil yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı direksiyon başına geçemez duruma düşme aşamasına geldiğini kaydeden Başkan Paskal, "Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir an önce düzenleme yapılmasını bekliyoruz" dedi.



Korona virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yolcu kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi ile birlikte fiyatların 2 - 3 katı arttığını belirten Başkan Paskal, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından, Korona virüs sürecini fırsata çevirip fahiş fiyat uygulayanlar için getirilen tavan fiyat uygulamasını olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak bu süreçte sadece şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafı akla gelip kendi şehrinde ilçeler arası ve şehir içi taşımacılık yapan şoförler adeta unutuldu. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde uygulanan şartların daha fazlası şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde de uygulanıyor. Şu anda 16 kişilik minibüsü ile en fazla 8 kişi taşıyabilen esnafın eski fiyatlarla bu hizmeti sürdürebilmesi artık imkansız hale gelmiştir" dedi.



Yeni fiyat belirlenmesini talep ediyoruz



Şoför esnafının sadece yolcu taşımadığını aynı zamanda önemli kamu hizmeti sürdürdüğünü kaydeden Başkan Nurol Paskal, "Birçok sıkıntısına rağmen şoför esnafı yaklaşık 2 aydır tedbirler kapsamında kapasitesinin en fazla yarısı kadar yolcu ile seyri seferini sürdürebiliyor. Süreç kapsamında düştüğü her türlü zorluğa rağmen görev ve hizmetini hiç aksatmadan sürdüren ilçemizdeki şoför esnafının da artık dayanacak gücü kalmadı. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin bir an önce toplanıp pandemi dönemine ilişkin yeni fiyat belirlemesini talep ediyoruz. Aksi durumda şoför esnafı virüs nedeniyle değil düştüğü ekonomik darboğazdan dolayı aracını çalıştıramaz hale gelecek" diyerek bir an önce fiyatların sürece uyumlu hale getirilmesini istedi.



Sıkıntının ülke genelinde yaşandığını belirten Milas Şoförler Odası Başkanı Nurol Paskal "İlgili bakanlıklar tarafından bu konuda düzenleme yapılmasını bekliyoruz. En fazla yarı kapasitesi kadar yolcu taşıyabilen şoför esnafı bir an önce bu düzenlemenin yapılmasını bekliyor" dedi. - MUĞLA