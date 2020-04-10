Başkan pazarda maske dağıttı - Son Dakika
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Başkan pazarda maske dağıttı

6 saat önce

Kavak Belediye Başkanı sebze meyve pazarında vatandaşlara maske dağıttı.

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Kavak Belediye Başkanı sebze meyve pazarında vatandaşlara maske dağıttı.


Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, korona virüsüne karşı ilçe genelinde başlatılan tedbir ve önleyici çalışmalar kapsamında pazar yerinde vatandaşlara maske dağıttı.


Kavak'ta her hafta perşembe günleri kurulan ilçenin en büyük pazarında pazar esnafı ve vatandaşlara zabıta ekipleri ile maske dağıtımı yapan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, pazar alışverişine gelen vatandaşları ayrıca alışverişlerinde sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyardı.


Hastalığın ülkede görülmesiyle birlikte ilçede her türlü önlem ve tedbiri alarak uygulamaya geçirdiklerini anlatan Sarıcaoğlu, özellikle de her hafta Perşembe günleri kurulan ve halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde denetim, kontrollerini aralıksız biçimde sürdürdüklerini anlattı.


Pazar giriş noktalarına vatandaşı bölgeye ateşi ölçümü sonrası aldıklarını, pazar içlerinde satılıcı ile vatandaşları arasındaki sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla tüm tezgahları şerit ile çevirdiklerini buna ek olarak pazar yeri giriş ve çıkışlarını belli noktalardan sağladıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, ayrıca el dezenfektan stantları ile de koruyucu önlem aldıklarını söyledi.


İçişleri Bakanlığı ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını Kavak genelinde eksiksiz uygulandığını hatırlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemizde yaptığımız tüm bu çalışmaların tek nedeni Kavaklı hemşerilerimizin sağlıklarını koruyup virüsün yayılmasına engel olmak. Bu salgına karşı belediyemiz ilgili birimleri gece-gündüz halkımızın hizmetinde. Bu arada zorunlu haller dışında dışarı çıkmayarak evlerinde kalarak alınan tüm kararlara uyan ilçe halkıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

İbrahim Sarıcaoğlu, Zabıta, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:39 Kaynak: İHA

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