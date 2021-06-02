Başkan Pehlivan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Başkan Pehlivan'dan esnaf ziyareti

1 Haziran itibariyle yeniden müşterileriyle buluşan esnafa 'hayırlı ve bol kazançlar' temennisinde bulunan Başkan Pehlivan, "Sizlerle buluşmayı özlemişiz. Bu zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Tüm esnafımıza sağlık ve bereket diliyorum" dedi.

Çorba içti, bereket diledi

Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, güne esnaf lokantasında çorba içerek başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmama ihtimali nedeniyle lokanta ve kafeler geçtiğimiz aylarda kapatılmıştı. Kademeli normalleşme adımları kapsamında, 1 Haziran itibariyle kafe ve restoranlar yeniden müşterileri ile buluştu.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, virüs tedbirlerini dikkate alarak dükkânlarında yeniden hizmet vermeye başlayan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

'YANINIZDAYIZ' MESAJI

Güne esnaf lokantasında çorba içerek başlayan Başkan Pehlivan,"Pandemi sürecinde en çok etkilenen kesimin en başlarında esnafımız gelir… Tüm bu süreçte esnafımızı yalnız bırakmadık onlarla beraberdik, bugün de onları ziyaret ettik, hayırlı işler diledik, istek ve taleplerini dinledik. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu açıdan bizim için çok değerli ve önemliler. Süreç ilerledikçe kayıplarımızı telafi edeceğiz. Zorlu süreci hep birlikte geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönem nispeten daha kolay olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum" dedi.

Başkan Pehlivan ayrıca esnafa maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini aktardı.

Gerçekleştirilen ziyaret ile moral bulan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Pehlivan'a teşekkür etti.

Menemen, Haziran, Aydın, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:09 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Pehlivan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:49:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Pehlivan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]