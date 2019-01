Başkan Pekdaş'tan Yeni Yıl Ziyaretleri

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yeni yılla birlikte başlattığı mahalle gezilerini sürdürüyor.

Mahalle gezileri kapsamında her gün iki semte giden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, burada belediyenin semt merkezlerinde kurs gören kadınlarla bir araya geliyor, ayrıca bir mahalle sakininin evine konuk oluyor. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaretlerde güne kursiyerlerle kahvaltı yaparak başlayan Pekdaş, onların yeni yılını kutlayıp, güzel bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunuyor. Keyifli geçen ziyaretlerde sorunları dinleyip, talep ve önerileri alan Pekdaş, belediyenin bölgede yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirmede yapıyor.



Semt merkezleri ziyareti



Son olarak Mersinli, Eşrefpaşa, Hatay ve Mehmet Ali Akman semt merkezlerini ziyaret eden Başkan Pekdaş, her gittiği yerde olduğu gibi buralarda da kursiyer kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ücretsiz verilen hobi ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra step, pilates ve aerobik kurslarına gelerek form tutan kadınlar kendilerini ziyaret eden Başkan Pekdaş'a semt merkezleri aracılığıyla verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açılan merkezler sayesinde yeni edinilen yetenek ve bilgilerin yanı sıra güçlü arkadaşlıklar ve unutulmaz anılar biriktirdiklerini anlatan kadınlar Başkan Pekdaş'a semt merkezlerine verdiği önemden ötürü teşekkür etti.



Kamusal belediyecilik



Belediye başkanlığı döneminde belediyenin mevcut olan semt, kültür ve spor merkezi sayısını iki kat artırdıklarını dile getiren Başkan Pekdaş, 'insan insana iyi gelir' sözü ışığında bunu yaptıklarını söyledi. Belediyeye ait merkezlerin sadece kamu binası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Pekdaş, buraların halkın bir araya geldiği buluşma noktaları olduğunun altını çizdi. Konak'ta belediyeye ait merkezlerin sayısını daha da artırmak istediklerini ancak bina inşa edecek boş alan bulmakta zorlandıklarını kaydeden Pekdaş, eldeki imkanlar doğrultusunda daha çok Konaklıya hizmet vermek için çalıştıklarını, her türlü fırsatı değerlendirdiklerini dile getirdi. - İZMİR

