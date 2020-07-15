Başkan Pekmezci: "15 Temmuz'da Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları... - Son Dakika

Başkan Pekmezci: "15 Temmuz'da Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları...

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "15 Temmuz'da Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgah ve oyunları defalarca bozulmuş, buruşturulmuş ve musallat olan bela def edilmiştir" diyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "15 Temmuz'da Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgah ve oyunları defalarca bozulmuş, buruşturulmuş ve musallat olan bela def edilmiştir" diyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

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Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi.


"Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu satırları 15 Temmuz 2016'da yazılan kahramanlık destanını en güzel özetleyen ifadedir. 15 Temmuz gecesi kahraman Türk Milleti bu ülkede artık millete rağmen hiçbir şeyin yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz iman dolu göğsü gibi serhatti olanların tanklara karşı durarak yazdığı bir destandır. Milletin onurunu, iradesini ve vatanını kimseye teslim etmeyeceğini açık açık dile getirdiği bir kahramanlık gecesidir.


15 Temmuz'da Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgah ve oyunları defalarca bozulmuş, buruşturulmuş ve musallat olan bela def edilmiştir. Bu millet şanlı mazisini şerefli istikbale taşıma iradesiyle girdiği ölüm-kalım savaşlarından alının akıyla, bileğinin hakkıyla çıkabilmiştir. 15 Temmuz, karanlık bir planın; istismar ve takiyye fanusuna saklanmış hain bir terör örgütünün Türkiye'yi yıkma teşebbüs ve tertibidir. Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve toprağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir.


Bu vesile ile hain kalkışma gecesi canını vatanı için siper ederek kendini bilmez FETÖ'cülere geçit vermeyen şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler vermesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci: '15 Temmuz'da Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları... - Son Dakika
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