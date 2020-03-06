Başkan Pekmezci 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Pekmezci 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti

25 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Başkan Pekmezci 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.


15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen "Öğretmenlik mesleğinin vazgeçilmezlerinden sevgi, şefkat, merhamet ve saygı " konulu toplantıda öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Hükmü Pekmezci, öğrencilik ve öğretmenlik yıllarında başından geçen olaylardan verdiği örneklerle tecrübelerini aktardı. Pekmezci, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bunu meslek yaşamınızın ilerleyen yıllarında daha iyi anlayacaksınız. Eğitimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verilmesi gerekiyor. Sosyal ve kültürel aktiviteler içerisinde olduğunuz zaman kendine bir güven duygusu olur. Bunu sadece kültürel bazda düşünmeyin. İyi bir sporcu olan öğrenci de kendine güven duyar. Çocuklarımızın gelişiminin en büyük unsuru olan güven duygusunu verebilmemiz çok önemli" diye konuştu.


Eğitimde teknolojinin önemine vurgu yapan Başkan Pekmezci, "Teknolojiyi yakalama ve takip etme adına büyük bir değişimin yaşandığı ülkemizle gurur duyuyoruz. Biz değişen ve gelişen bir ülkenin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Eğitim camiamızda da bu değişimleri gördüğümüz zaman aynı mutluluğu sizler içinde duyuyoruz. İnanıyorum ki milli eğitim camiası her geçen yıl daha iyi eğitim şartları oluşturup çocuklarımızı geleceğe daha güzel şartlarda taşıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Eğitime verdiği katkılardan dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Okul Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eğitimle ilgili konularda kapısını ne zaman çalsak birden hiç desteğini esirgemedi. İl genelindeki ortaokullarda deneme sınavlarını belediye başkanımızın destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Kendisine bir kez daha eğitim camiası adına teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantının ardından sınıfları da gezen Başkan Pekmezci, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:58 Kaynak: İHA
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