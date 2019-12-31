Başkan Pekmezci: "2020 yılı Bayburt için hizmetle dolu bir yıl olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci: '2020 yılı Bayburt için hizmetle dolu bir yıl olacak' - Son Dakika

Başkan Pekmezci: "2020 yılı Bayburt için hizmetle dolu bir yıl olacak"

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Pekmezci:

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Mesajında 2020 yılının Bayburt için hizmetle dolu bir yıl olacağını ifade eden Başkan Pekmezci şunları dile getirdi:


"Bayburt'umuz için yoğun bir tempoyla çalıştığımız ve bu doğrultuda büyük ilerleme kaydettiğimiz bir yılı geride bırakırken yeni hizmetler ve yeni projelerle, yoğun bir şekilde geçecek 2020 yılını heyecanla karşılıyoruz. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Bayburt'umuzun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayarak, vatandaşlarımıza seçkin bir şehirde yaşam fırsatı sunmak istiyoruz ve bunun için çok çalışacağız.


Yeni bir yıla girmenin mutluluğu içerisindeyiz. Umudumuz, hayalimiz ve hedefimiz büyük. 2020 yılı Bayburt için hep hayalini kurduğumuz eski şehir kültürü ile modern kent kimliğini birleştirmeye başladığı bir yıl olacak. Bayburt'umuzu gönlümüzdeki yere taşıma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz.


Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik eder, 2020 yılının ülkemiz, Bayburt'umuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim." - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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