Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, başarılı boksörleri altınla ödüllendirdi
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Başkan Pekmezci, başarılı boksörleri altınla ödüllendirdi

1 saat önce

Gümüşhane'de yapılan Türkiye Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında üç altın, üç bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan Kurban Yazoğlu Boks Spor Kulübü antrenör ve sporcuları, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Pekmezci, başarılı boksörleri altınla ödüllendirdi, System.String[]

Gümüşhane'de yapılan Türkiye Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında üç altın, üç bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan Kurban Yazoğlu Boks Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü antrenör ve sporcuları, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette antrenör ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Pekmezci, genç boksörlere tavsiyelerde bulundu.

Pekmezci, daha sonra şampiyonada 1. olan Özbek Türk, Emre Yıldızoğlu ve Samet Saka, 3. olan Abdulsamet Sokar, Talha Bayrak ve Furkan Onat ile yıldızlarda bronz madalya kazanan Tolga Kaya'yı altınla ödüllendirdi.

Ziyarette, sporcuların yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu İl Temsilcisi Ertuğrul Akagündüz ile antrenörler Seyfullah Dumlupınar, Fatih Dumlupınar ve Agah Dumlupınar da yer aldı.

Hükmü Pekmezci, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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