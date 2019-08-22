Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi
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Başkan Pekmezci başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

59 dakika önce

Gümüşhane'de yapılan Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda üç altın, üç bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan Kurban Yazoğlu Boks Spor Kulübü antrenör ve sporcuları Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Başkan Pekmezci başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi, System.String[]

Gümüşhane'de yapılan Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda üç altın, üç bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan Kurban Yazoğlu Boks Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü antrenör ve sporcuları Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.


Eski bir boksör olan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci antrenör ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek genç boksörlere tavsiyelerde bulundu. Başkan Pekmezci daha sonra şampiyonada 1. olarak altın madalya alan Özbek Türk, Emre Yıldızoğlu, Samet Saka, 3. olarak bronz madalya alan Abdulsamet Sokar, Talha Bayrak ve Furkan Onat ile Yıldızlarda Bronz madalya alan Tolga Kaya'yı altınla ödüllendirdi.


Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona eren ziyarette sporcuların yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Ertuğrul Akagündüz ile antrenörler Seyfullah Dumlupınar, Fatih Dumlupınar ve Agah Dumlupınar yer aldı. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Türkiye, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: İHA
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