Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB başkanlığına seçildi
1 saat önce
Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) olağan meclis toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile Bayburt ve Gümüşhane İlçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
Bayburt- Gümüşhane
İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) olağan meclis toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
ile Bayburt ve Gümüşhane İlçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Birlik başkanlığı, birlik başkan vekilliği, katip üyelik ve encümen üyeleri seçimlerinin yapıldığı toplantıda Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci birlik başkanlığına seçilirken, birinci başkan vekilliğine Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ikinci başkan vekilliğine Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler
seçildi.
Katip üyeliklere Demirözü
Belediye Başkanı Arslan Gürer
ile Özkürtün
Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Şahin
seçilirken encümen iyeliklerine ise Aydıntepe
Belediye Başkanı Haşim Şentürk
, Arpalı
Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur
, Gökçedere
Belediye Başkanı Yavuz Bakır
, Kelkit
Belediye Başkanı Aziz Nas
ve Gümüşhane Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş seçildi.
Toplantı seçimlerin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra sona erdi. - BAYBURT
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