Başkan Pekmezci Bayburt dernekleri ile bir araya geldi

Bu yıl 25. si düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri için Bayburt'ta bulunan il dışındaki Bayburt dernekleri, Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.Tüm Bayburt derneklerinin bir araya geldiği yemekte konuşan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan , "Bu akşam değerli başkanımızın bu organizasyonu vesilesi ile bir sofranın etrafındayız. Yan yanayız, omuz omuzayız, bu duruşunda bir mesajı var muhakkak ki. Biz Bayburt olarak değerlerine bağlı, inançlarına bağlı, kültürüne bağlı Dede Korkut destanlarında tasvir edilen milletin, boyların özetini temsil ve teşkil ediyoruz" dedi.Dede Korkut sembolü üzerinde yoğunlaşmamız tesadüfi değildirBayburt Milletvekili Fetani Battal ise yaptığı konuşmada Dede Korkut'u anlamadan Türk kültürünün arka planının anlaşılamayacağını belirterek, "Dolayısıyla Dede Korkut sembolü üzerinde yoğunlaşmamız tesadüfi değildir. Bunun sosyal ve ekonomik boyutları vardır. Ama daha çok Dede Korkut'un bize anlattıklarını anlayabilmek Türk psikolojisini ve ruhunu çözmek için olmazsa olmazdır. Yine aynı şekilde İrşadi'yi ve Celali'yi anlamazsak, onlardan dizeler ezberimizde yoksa Bayburtluyu anlamayız, Bayburt'u, kültürünü anlamayız" değerlendirmesinde bulundu.Güzellikleri birlikte paylaşmanın mutluluğuna eriyoruzBelediye Başkanı Hükmü Pekmezci 'de, "Ben istiyorum ki sıladan gurbete uzanan yollarda derneklerimiz, federasyonumuz, vakfımız bize eşlik etsin istiyorum. Sizi burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şuna inanınki siz geldiğiniz zaman baba ocağı biraz daha şenleniyor, köylerimiz biraz daha anlam buluyor, şehrimizde biraz daha farklı boyutlarda güzel bir zemin oluşturuyoruz. Güzellikleri birlikte paylaşmanın mutluluğuna eriyoruz" diye konuştu.İl dışından şölen için Bayburt'a gelen dernek ve vakıf yöneticileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci sözlerini şöyle sürdürdü:"Sayın milletvekilimiz bugün bir ifadede bulundu. Dedi ki belediye başkanımız uç beylerine haber gönderdi. Onları baba ocağına çağırdı. ve o uç beyleri de bu çağrıya uydular. Uç beyleri sizi yürekten kutluyorum ve size teşekkür ediyorum. Aramızda çeşitli ülkelerden gelen konuklarımız var, akademisyenlerimiz var. Kazakistan 'dan, Özbekistan 'dan, Kırgızistan 'dan ve aramızda yine gerçekten Türkiye 'nin her yönüyle örnek şair ve yazarları var.İnşallah ilerleyen günlerde onlarla birlikte olup o güzel havayı teneffüs edeceğiz. Yarın sempozyumumuz var, Dede Korkut'u tartışacağız uluslararası boyutta. Ama Cuma günü de bir başka programımız var. O program Bayburt'un il oluşunun 30. Yılında Bayburt'ta var olan projeler ve yarınlara dönük projeleri tartışacağız.""Arkasından da 1989 yılının 21 Haziranında 3578 sayılı yasa ile il Bayburt'a o gün emek veren ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bir vefa anlayışı içerisinde onlara birer plaket sunacağız. Belediye meclisimizin aldığı kararla. Ayrıca o günden sonra hizmet yapan belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize bir hizmet plaketi sunağız. Biz şunu istiyoruz, biz sizinle varız. Sizinle birlikte çok şeyi göğüsleyip başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Baba ocağınızda bir belediye başkanı, bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak her zaman sizin emrinizde olduğumu bilmenizi istiyorum. Bilin ki Bayburt için yapılacak her konuda birlikte hareket etmekten büyük mutluluk duyacağımı özellikle belirtmek istiyorum."Yemeğe Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun , Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap , il dışında bulunan Bayburt dernek ve vakıf başkanları katıldı. - BAYBURT