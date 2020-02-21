Başkan Pekmezci Bayburt dernekleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'dan gelen dernek yöneticileri ile bir araya geldi.



Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'dan gelen dernek yöneticileri ile Başkan Pekmezci yemekte buluştu. Yemek sonrası konuşma yapan Başkan Pekmezci, "Sizler uzaklardasınız ama yüreğinizin bu topraklarda olduğunu biliyoruz. Bizde sizden biraz uzaktayız ama yüreğimizin sizinle çarptığını bilmenizi istiyoruz. Onun için öncelikle ağırlıkla İstanbul olmak üzere bugün bu mutlu bu günümüzde aramızda olan siz saygıdeğer konuklarımıza en içten duygularla hoş geldiniz diyorum şeref verdiniz diyorum.



Şuanda Bayburt İmaret tepedeyiz. Bir yanımızda Bayburt'un yetiştirdiği büyük Şair Zihni abidesi diğer tarafta 1916 -18 şehitlerimiz, 1828-29 şehitlerimiz ve taş mağazalarda katledilen şehitlerimiz var. Size uzaklardan da olsa teşrif ettiğiniz için, bizim bu mutluluğumuzu mutluluğunuzla paylaştığınız için hepinize tekrar Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri en içten duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.



Etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, kurum müdürleri, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Bayburtlular katıldı. - BAYBURT