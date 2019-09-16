Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci birim amirleriyle toplantı yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Pekmezci birim amirleriyle toplantı yaptı

49 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye birim amirleri ile istişare toplantısı yaptı.

Başkan Pekmezci birim amirleriyle toplantı yaptı, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye birim amirleri ile istişare toplantısı yaptı.


Başkan Hükmü Pekmezci, belediye birim amirleri ile istişarelerde bulunmak üzere haftalık toplantı yaptı. Toplantıda yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Pekmezci çalışmaların hızlandırılması doğrultusunda birim amirlerine talimatlar verdi. Birim amirleri istişare toplantısında konuşan Başkan Pekmezci, "Vatandaşlarımızın belediyemize dönük beklentilerini karşılamalıyız. Hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Hizmette eşitlik prensibini göz önünde tutmalıyız. Her alanda hizmet götürmeliyiz. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile görevimizi devam ettirmeliyiz." diye konuştu.


Belediye birim amirleri ile yapılan istişare toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli'de hazır bulundu. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı
Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci birim amirleriyle toplantı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]