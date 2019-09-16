Başkan Pekmezci birim amirleriyle toplantı yaptı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye birim amirleri ile istişare toplantısı yaptı.



Başkan Hükmü Pekmezci, belediye birim amirleri ile istişarelerde bulunmak üzere haftalık toplantı yaptı. Toplantıda yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Pekmezci çalışmaların hızlandırılması doğrultusunda birim amirlerine talimatlar verdi. Birim amirleri istişare toplantısında konuşan Başkan Pekmezci, "Vatandaşlarımızın belediyemize dönük beklentilerini karşılamalıyız. Hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Hizmette eşitlik prensibini göz önünde tutmalıyız. Her alanda hizmet götürmeliyiz. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile görevimizi devam ettirmeliyiz." diye konuştu.



Belediye birim amirleri ile yapılan istişare toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli'de hazır bulundu. - BAYBURT