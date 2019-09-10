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Başkan Pekmezci birim müdürleriyle bir araya geldi

2 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.

Başkan Pekmezci birim müdürleriyle bir araya geldi, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantıda bir araya geldi.


Bayburt Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldiği başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden tamamlanmış hizmetler, devam eden çalışmalar ve birim faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Pekmezci, belediyelerin bir aile gibi olduğunun ve hizmet anlayışının da bu temelde olması gerektiğinin altını çizerek, "Bayburt'ta yaşayan halkımıza daha kaliteli hizmet vermek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Hepimiz, tüm birimler, başkan yardımcılarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler halkımıza hizmet sunmak için buradayız" dedi.


"Bizler bir aileyiz, üzerimize düşeni hep birlikte yapacağız"


Başkan Pekmezci, bütün birimlerin iletişim ve koordinasyon içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Uyum içinde çalışırsak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Halkımız ve esnafımızdan gelen öneri ve talepleri dikkate alacağız. Sorunların çözümü için sorumluluk ve yetkilerimiz dahilinde elimizden geleni en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bizler bir aileyiz, üzerimize düşeni hep birlikte yapacağız. Bizim tek isteğimiz çarşıda, pazarda, sokakta halkımızla, esnaflarımızla karşılaştığımızda onların güler yüzünü görebilmektir" diye konuştu.


Başkan Pekmezci ayrıca sorunları yerinde görmek amacıyla Bayburt merkezdeki bütün mahallelere başlatmış oldukları ziyaretleri hatırlatarak inceleme yapılan mahallerde tespit edilen sorunların giderilmesi, muhtarlarca iletilen taleplerin ve kendisi tarafından verilen talimatların yerine getirilmesi ile ilgili her bir birim müdüründen bilgiler aldı. Birim müdürleri aynı zamanda kendi sorumlu oldukları hizmetlerle ilgili talep ve fikirlerini de Başkan Pekmezci'ye iletti.


Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli'nin de hazır bulunduğu toplantıda birimler arası koordinasyonun sağlıklı yürümesi için yeni kararlar alındı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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