Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu

Başkan Pekmezci, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu

1 saat önce

BAYBURT (İHA) – Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa'da bir dizi incelemelerde bulunarak ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Pekmezci, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu, System.String[]

BAYBURT (İHA) – Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa'da bir dizi incelemelerde bulunarak ziyaretler gerçekleştirdi.


Başkan Pekmezci, Bursa programları kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Orhangazi MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile beraber Orhangazi Bayburtlular Derneğini ziyaret etti.


Ziyarette hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak seçimlerin ardından yapılan yerel hizmetler hususunda bilgilendirme yaptı.


Başkan Pekmezci daha sonra Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ile beraber Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Pekmezci ziyaretin ardından ilerleyen günlerde kurulacak Turşu Fabrikası Projesi için Bursa'da faaliyet gösteren turşu fabrikalarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Yenişehir, Bayburt, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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