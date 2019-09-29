Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci Çoruh nehrinde çalışmaları inceledi
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Başkan Pekmezci Çoruh nehrinde çalışmaları inceledi

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Çoruh nehrinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Pekmezci Çoruh nehrinde çalışmaları inceledi, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Çoruh nehrinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Çoruh nehri kenarında yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Pekmezci çalışmalar doğrultusunda talimatlar verdi. Başkan Pekmezci, "Çoruh nehrinin Bayburt'tan geçmesi önemli, bundan dolayı bizde belediye olarak nehrin etrafında çalışmalar yapıyoruz. Yeni kaldırım taşları döşüyoruz. Vatandaşlarımızın nehir kenarında daha çok vakit geçirmeleri için çaba harcıyoruz" dedi.


Başkan Pekmezci çalışmaları inceledikten sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:12 Kaynak: İHA
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