Başkan Pekmezci, Dalan'a plaketini takdim etti - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 25'incisi düzenlenen Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt'un il olmasında emeği olan Bedrettin Dalan'a plaketini takdim etti.



Geçtiğimiz yıl 25'cisisi düzenlenen Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt'un il oluşunun 30. yıldönümü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından kentin il olmasına emek verenler için organize edilen "Vefa ve Hizmet Plaket" törenine programının yoğunluğu nedeniyle katılamayan Bedrettin Dalan'ı İstanbul'da ziyaret eden Başkan Hükmü Pekmezci plaketini takdim etti.



Bedrettin Dalan'ın kurucusu olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşen törende plaket takdiminin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bayburt'umuzun il oluşunda emekleri geçenlere vefamızı göstermek adına düzenlediğimiz törene programının yoğunluğu sebebiyle katılamayan Bedrettin Dalan'a plaketini takdim ettik. Kendisi şehrimizin il olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı ve şüphesiz bu sürecin olumlu sonuçlanmasında büyük emekleri vardı. Kendisine bir kez daha bu emekleri için Bayburt halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Bedrettin Dalan ise plaketten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu devirde vefa çok az kaldı. Bayburtluların farkı işte burada vefa gösteren vefa bulsun. Bu vesile ile tüm hemşerilerime selamlarımı iletiyorum" dedi.



Plaket takdiminde Başkan Hükmü Pekmezci ve Bedrettin Dalan'ın yanı sıra İçişleri Eski Bakanı Ülkü Güney, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün yer aldı. - BAYBURT