Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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Başkan Pekmezci'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Pekmezci'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Pekmezci, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna savaşmış, bu uğurda pek çok evladını şehit ve gazi vermiş olan Türk Milleti için gazilik ve şehitlik çok önemli mertebelerdendir. Gazilerimiz aziz milletimize çok büyük hizmetler yapmış, çetin şartlara korkusuzca göğüs germiş kahramanlarımızdır.


Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışıyla, bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Aziz Türk Milleti gazi bir millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için gurur kaynağıdır. Gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir.


Bu vesile ile başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımıza, şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimizin bu önemli gününü kutluyor, kendilerine yüce Rabbimizden sağlık ve afiyetler diliyorum." - BAYBURT

19 Eylül Gaziler Günü, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:49 Kaynak: İHA
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