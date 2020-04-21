Başkan Pekmezci'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmezci, mesajında, 100 yıl önce "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz." düsturuyla çıkılan istiklal yolculuğunun en somut tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğunu belirtti.

Meclisin, geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da milletin en büyük umut kaynağı olarak geleceğe güvenle bakılmasını sağlayarak yarınları güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:

"TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde sürdürülen istiklal mücadelesinin en zorlu, en buhranlı günlerinde doğan milli birliğin, milli egemenliğin en büyük delilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada eşine az rastlanır bir maziye ve büyüklüğe sahiptir. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği, milli iradenin kalbi Meclisimizin açıldığı gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hatta bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Bu vesile ile geleceğimizin mimarı kıymetli çocuklarımıza dünya üzerindeki ilk ve tek bayramlarında neşeli, huzurlu ve başarılarla dolu bir hayat diler, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım."