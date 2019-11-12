Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret

7 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde MHP'den Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun'a Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ziyarette bulundu.


Pekmezci, başarılar temennisinde bulunarak yerel hizmetler noktasında istişare yaptı.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Aksun'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]