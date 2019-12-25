Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) ile Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği'ni (BEKDER) ziyaret etti.

Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) ile Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği'ni (BEKDER) ziyaret etti.


Ziyaretlerine ilk olarak BAYDER'den başlayan Başkan Pekmezci'yi burada dernek başkanı Fatih Dündar ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Pekmezci, çalışmalarında başarılar dileyerek Bayburt'un kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi ve Bayburt Belediyesi olarak bu yöndeki çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti.


Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar dileyerek Bayburt kültürünün yaşatılması için yapılan çalışmalara verdiği desteklerden ötürü teşekkür ettiler.


İkinci durak BEKDER oldu


BAYDER ziyaretini tamamlayan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci buradan BEKDER'e geçti. BEKDER'de dernek başkanı Mete Emir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Pekmezci burada da Emir ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.


Başkan Mete Emir ve yönetim kurulu üyeleri ise Belediye Başkanı Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Edebiyat, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, 5 generali görevden aldı
Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Son Dakika Haberleri
19:21 Tek geçim kaynağı tavuklar sel sularında telef oldu - Son Dakika
19:20 Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden - Son Dakika
19:18 Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
19:18 Prof. Dr. Fahrettin Öztürk: "Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir" - Son Dakika
19:18 Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanı geri alacak - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika
18:09 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:24:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]