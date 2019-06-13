Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den bölge müdürlerine ziyaret
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Başkan Pekmezci'den bölge müdürlerine ziyaret

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Karayolları Trabzon Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı'yı ziyaret etti.

Başkan Pekmezci'den bölge müdürlerine ziyaret, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Karayolları Trabzon Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilk olarak Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden başlayan Başkan Pekmezci burada Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ile bir süre Bayburt'ta yapılacak çalışmalar ile ilgili görüşerek çalışmalarında başarılar diledi. Bayramçavuş ise Başkan Pekmezci'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Başkan Pekmezci ziyaretleri kapsamında daha sonra Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Burada da Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı ile Bayburt ile ilgili bir süre görüşen Başkan Pekmezci, Bölge Müdür Vekili Akçalı'ya çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Başkan Pekmezci'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Akçalı ise çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

Başkan Hükmü Pekmezci'ye ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli de eşlik etti. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Hükmü Pekmezci, Akçalı, Trabzon, Bayburt, Güncel
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