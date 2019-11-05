Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Emniyet Müdürü Bodur'a iade-i ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci'den Emniyet Müdürü Bodur'a iade-i ziyaret

Başkan Pekmezci'den Emniyet Müdürü Bodur'a iade-i ziyaret

7 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'a makamında iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Pekmezci'den Emniyet Müdürü Bodur'a iade-i ziyaret, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'a makamında iade-i ziyarette bulundu.


Ziyarette Başkan Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Bodur'a görevinde üstün başarılar dileyerek Bayburt Belediyesi olarak kurumlarla iş birliği içerisinde Bayburt'a hizmet etmeye gayret sarf ettiğini söyledi. Bayburt'un ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Pekmezci, emniyet teşkilatının ülkemizin huzur ve güvenliği için önemini dile getirdi.


İl Emniyet Müdürü Bodur ise Başkan Pekmezci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek iyi dilek ve temennilerinden ötürü teşekkür etti. Ayrıca Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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