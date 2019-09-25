Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti

Sürekli halkla iç içe olan ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşların sorun ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.



Cumhuriyet Caddesi, Saat Kule Meydanı, Rıhtım Caddesi, Taşhan Caddesi, Kasaplar Çarşısı ve bu bölgedeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekmezci buralardaki esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret ettiği iş yerlerinde kahvaltı yapan esnafın davetini de geri çevirmeyen Başkan Pekmezci onların sofralarının bereketine ortak oldu. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının yanı sıra cadde ve sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Pekmezci, onların ilgisiyle karşılandı.



Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, yapılan ziyaretlerin amacının esnaf ve halkla istişare etmek, sorunları yerinde görerek ortak akılla çözmek olduğunu söyledi. Halkla bütünleşerek yapılacak olan hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını belirten Başkan Pekmezci, "Zaman zaman esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, problemlerini ve beklentilerini dinleyeceğiz. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça esnaflarımızla buluşacağız" dedi.



Sık sık kendilerini ziyaret edip, beklentilerini samimi bir şekilde dinlemesinden dolayı çok memnun olduklarını söyleyen esnaf ve vatandaşlar ise, başkana olan muhabbetlerini dile getirdiler. - BAYBURT