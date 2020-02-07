Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti - Son Dakika

Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla akşam saatlerinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla akşam saatlerinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Mesai bitiminde iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekmezci esnafın sorun ve önerilerini yerinde dinledi. Hemşerileriyle de sohbet eden Başkan Pekmezci, amacının vatandaşla birlik ve bütünlük içerisinde olmak olduğunu söyledi.


Başkan Pekmezci, "Halkla bütünleşerek yapılacak olan hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Zaman zaman esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, problemlerini ve beklentilerini dinliyorum. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça halkımızla buluşacağız. Ayrıca sokakta gezerken hemşerilerimle ayakta hasbihal ediyoruz." dedi.


Vatandaşlar ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Pekmezci'ye teşekkür ettiler. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırşehir'de ekmek fiyatları rekabet nedeniyle 59 kuruşa düştü
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı! En kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Pekmezci'den esnaf ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]