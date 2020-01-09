Başkan Pekmezci'den Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir.



En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.



Bu vesile ile eski bir basın mensubu olarak tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Geçtiğimiz yıl 10 Mayıs'ta, görevi başındayken Derebaşı virajlarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." - BAYBURT