Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Kadir Gecesi mesajı
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Başkan Pekmezci'den Kadir Gecesi mesajı

2 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Pekmezci'den Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pekmezci, mesajında, Kadir Gecesini idrak etmenin ve ondan nasiplenmenin en iyi yolunun Kur'an-ı Kerim'in eşsiz mesajını anlamak ve onun aydınlattığı istikamette yürümekten geçtiğini belirtti.
Bu gece aynı zamanda dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece olduğuna işaret eden Pekmezci, şunları kaydetti:
"Bizler, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna zaman dilimlerini kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, kendimizi sorgulayıp işlediğimiz hatalara tövbe edip yüce Rabbimizden af ve bağışlanma dilemeliyiz. Bu kutlu zaman dilimi öyle bir gece ki sevgili Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermektedir. Bu vesile ile rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:35 Kaynak: AA
Hükmü Pekmezci, Bayburt, Kadir Gecesi, Güncel
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