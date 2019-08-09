Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Kurban Bayramı mesajı
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Başkan Pekmezci'den Kurban Bayramı mesajı

47 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Pekmezci'den Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Hükmü Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar toplum olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı en önemli günlerimizdir. Kurban ibadetinin arkasında yatan mana ve hikmet bizi Allah'a yakınlaştırmakta, bu yakınlaşma, insanlığımızı daha da derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır.

Toplumları yakınlaştıracak, medeniyetleri kaynaştıracak, ön yargıları kıracak, mesafeleri giderecek bir iklime insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu anlamda bayramlar milletimizin eşsiz ilham kaynaklarıdır. Yüce Yaratana yakın olmak için yerine getirdiğimiz bu ibadeti ifa ederken bizi ondan ve onun rızasından uzaklaştıracak her türlü davranıştan kaçınmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Türk ve İslam Alemi'nin bayramlarını tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum." - BAYBURT
Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:01 Kaynak: İHA
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