Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den mahallelere çıkarma
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Pekmezci'den mahallelere çıkarma

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, problemleri yerinde müşahede etmek için Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve birim müdürleri ile birlikte mahallelere çıkarma yaptı.

Başkan Pekmezci'den mahallelere çıkarma, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, problemleri yerinde müşahede etmek için Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve birim müdürleri ile birlikte mahallelere çıkarma yaptı.

İncelemelerine Esentepe Mahallesi'nden başlayan Başkan Pekmezci, mahalle muhtarı Bekir Demir'den mahallenin eksikleri hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Pekmezci Esentepe Mahallesi'nin tüm sokaklarını yaya olarak gezerek sorunlu bölgeler hakkında tespitlerde bulundu ve ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı.

Esentepe Mahallesi'ndeki incelemelerini tamamlayan Başkan Hükmü Pekmezci beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Kaleardı Mahallesi'ne geçti. Burada mahalle muhtarı Arif Kalekahyası'ndan mahallenin sorunlarını dinledi. Burada da mahalleyi sokak sokak gezerek incelemelerde bulunan Pekmezci beraberindeki heyete notlar aldırdı.

Kaleardı Mahallesi'ndeki incelemelerini de tamamlayan Başkan Pekmezci, periyodik olarak Bayburt merkezde bulunan 14 mahallenin tamamını ziyaret ederek sorunları yerinde tespit edecek.

Belediye Başkanı Pekmezci'ye incelemeleri boyunca Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ve Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen eşlik etti. - BAYBURT
Esentepe Mahallesi, Hükmü Pekmezci, Bekir Demir, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı
Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:45:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den mahallelere çıkarma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]