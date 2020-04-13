Başkan Pekmezci'den maske ve eldivenlerin sokaklara atılmaması uyarısı - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında kullandıkları maske ve eldivenleri gelişigüzel sokaklara atmamaları konusunda uyardı.

Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt Belediyesi olarak koronavirüs salgını başladığı andan itibaren aldıkları önlemleri titizlikle uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Bu salgının önüne geçilmesi için vatandaşların da dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğuna dikkati çeken Pekmezci, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlisi devletimizin yaptığı 'evde kal' çağrılarına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Ayrıca dışarı çıktıklarında sosyal mesafelerini korumaları ve kapalı alanlara maske ve eldiven takmadan girmemeleri gerekiyor. Özellikle kullanılmış maske ve eldivenlerin bertarafına dikkati çekmek istiyorum. Bilindiği üzere Kovid-19 salgını ortaya çıktığı günden bu tarafa kullanımı oldukça artan maske ve eldivenlerin, kullanıldıktan sonra gelişigüzel şekilde atılması toplum sağılığı açısından büyük tehlike oluşturuyor. Çünkü ortalıkta bırakılan kullanılmış maske ve eldivenler virüs taşıyor ve temas halinde bulaşabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kullanılmış maske ve eldivenleri gelişigüzel sokağa atmayalım. Yanlarından içe doğru kapayıp bir poşetin içine koyarak öyle atalım."