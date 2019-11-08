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Başkan Pekmezci'den Mevlid Kandili mesajı

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Mevlid Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Pekmezci'den Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Mevlid Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.


Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebi'ul-evvel, ilkbahar demektir. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Adem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mübarek ismi yazılmıştır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O'nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güzel bir örnek vardır. Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile Türk İslam alemine hayırlar getirmesi temennisiyle bütün hemşehrilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum." - BAYBURT

Mevlid Kandili, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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