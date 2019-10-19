Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Günü mesajı

Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Günü mesajı

2 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.

Başkan Pekmezci'den Muhtarlar Günü mesajı, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir.


Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyor, sağlık, sıhhat ve başarılı bir görev hayatı diliyorum." - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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