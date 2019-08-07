Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti
1 saat önce
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kısa bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.
Bayburt Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
kısa bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim
'i makamında ziyaret etti.
Vali Epcim'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Pekmezci, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Başkan Pekmezci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT
New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının annesi: İntihar değil, cinayet Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi