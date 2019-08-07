Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kısa bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kısa bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Pekmezci, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Pekmezci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT
Hükmü Pekmezci, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi
Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının annesi: İntihar değil, cinayet Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:49:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]