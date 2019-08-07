Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e ziyaret
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Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e ziyaret

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e ziyaret, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim, Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Epcim, Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar diledi.
Pekmezci ise Vali Epcim'e yeni görevinde başarılar dileyerek, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Hükmü Pekmezci, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: AA
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