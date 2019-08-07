Başkan Pekmezci'den Vali Epcim'e ziyaret
1 saat önce
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.
Bayburt Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
, bir süre önce göreve başlayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim
'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim, Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Epcim, Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar diledi.
Pekmezci ise Vali Epcim'e yeni görevinde başarılar dileyerek, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını söyledi.
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