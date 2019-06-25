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Başkan Pekmezci DOKAP Encümen Üyeliğine seçildi

49 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi, Trabzon'da gerçekleşen Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DOKAP) meclis toplantısına katıldı.

Başkan Pekmezci DOKAP Encümen Üyeliğine seçildi, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi, Trabzon'da gerçekleşen Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DOKAP) meclis toplantısına katıldı.

Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen birliğin 2019 Yılı Olağan 1. Meclis Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası, kurumun yapısı ve faaliyetlerinin üyelere aktarıldığı tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

Meclis gündem maddeleri, oluşturulan geçici başkanlık divanınca görüşmeye açılırken, birlik başkanlığına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun seçildiği 2019 Yılı Olağan 1. Meclis Toplantısı'nda Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yeni yönetimde yer alarak encümen üyeliğine seçildi.

2019 Yılı Olağan 1. Meclis Toplantısı, plan ve bütçe komisyonu üyelerinin seçimi, denetim komisyonunun seçimi, 2018 yılı faaliyet raporu ve kesin hesabının görüşülmesi, yetki verilmesi, üyelikten ayrılma ve tüzük değişikliği gündem maddelerinin görüşülmesiyle sürdü. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz Projesi, Bayburt, Trabzon, Güncel
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