Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine devam ediyor
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Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine devam ediyor

28 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Pekmezci esnaf ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.


Ziyaretlerine ilk olarak sağanak sonrası oluşan selden zarar gören Pazar yerindeki esnaflardan başlayan Başkan Pekmezci buralarda incelemelerde bulunarak esnaftan bilgi aldı.


Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Pekmezci daha sonra Cumhuriyet Caddesi, Semerciler Caddesi ve Ulu Cami mevkiindeki esnafı ziyaret etti. Buralarda da esnafla bir süre sohbet eden Pekmezci görüş alış verişinde bulundu. Başkan Hükmü Pekmezci ayrıca ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal etti. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:26 Kaynak: İHA
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