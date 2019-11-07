Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, hasta ziyaretlerinde bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci, hasta ziyaretlerinde bulundu

Başkan Pekmezci, hasta ziyaretlerinde bulundu

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Sürreya Türkmenli ile beraber hasta ziyaretinde bulundu.

Başkan Pekmezci, hasta ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Sürreya Türkmenli ile beraber hasta ziyaretinde bulundu.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gerçekleştirdiği esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretlerini sürdürüyor. Hemşehrilerini kucaklayan bir anlayışla hareket eden Başkan Hükmü Pekmezci, Bayburt Devlet Hastanesini ziyaret ederek servislerde yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınları ile uzun bir süre hasbihal eden Başkan Pekmezci, hastaların sağlık durumuyla yakında ilgilenerek bilgi aldı.


"Hemşehrilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanındayız" diyen Başkan Pekmezci, ziyaretteki amaçlarının; rahatsızlıkları nedeniyle gününü hastanede geçiren hastalar ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.


Başkan Pekmezci, sağlık insanın en büyük hazinesi olduğunun vurgusunu yaparak sağlığın ihmal edilmemesi, sağlık kontrollerinin ise zamanında yapılması gerektiğini belirterek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
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