Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, kaldırım çalışmalarını inceledi
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Başkan Pekmezci, kaldırım çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehirlerarası karayolu üzerinde Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarını inceledi.

Başkan Pekmezci, kaldırım çalışmalarını inceledi, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehirlerarası karayolu üzerinde Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen kaldırım çalışmalarını inceledi.


Başkan Pekmezci, incelemelerde bulunarak çalışanlarla bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, daha sonra Şehit Osman Tepesi'ne geçerek burada yapılması planlanan yol üzerinde incelemelerde bulundu. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:38 Kaynak: İHA
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