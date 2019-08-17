Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
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Başkan Pekmezci, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

22 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, paylaştığı mesajında, Marmara depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Pekmezci, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, paylaştığı mesajında, Marmara depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Pekmezci, 17 Ağustos 1999'da ki Marmara depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak "Rabbimden benzer acıları bizlere tekrar yaşatmamasını ve felaketler karşısında birliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum." temennisinde bulundu. - BAYBURT
Hükmü Pekmezci, Bayburt, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
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