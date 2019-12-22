Başkan Pekmezci muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Pekmezci muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt merkezde görev yapan 14 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Başkan Pekmezci muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt merkezde görev yapan 14 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.


Şair Zihni Kent ormanında bulunan otantik tandır evinde gerçekleşen toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür, Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen ve mahalle muhtarları katıldı. Mahallelerin görüşülen konularının hangi noktaya geldiğine mahalle muhtarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Pekmezci, toplantıda eksiklerin görüşüleceğini söyledi.


"Amacımız muhtarlarımızla uyum içerisinde hizmet etmek"


Belediye ile muhtarlar arasında uyumun önemli olduğuna değinen Başkan Hükmü Pekmezci "Bugün burada özellikle mahallelerimizin geçmişte görüştüğümüz problemlerinin hangi konumda olduğunu, neler yaptığımızı ve ne noksanlarımız var onları görüşmek için toplandık. Toplantımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim bütün amacımız yaşadığımız bu şehirde tüm muhtarlarımızla birlikte uyum ve koordinasyon içerisinde mahallelerimizi daha iyi bir şekle sokmak adına gayret içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.


"Mahalleler bazında büyük çalışmalarımız olacak"


Mahalleleri tek tek gezerek sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Başkan Pekmezci, "Yaklaşık 8 aydır görevdeyiz. Bu süre içerisinde bütün mahalleleri muhtarlarıyla birlikte tek tek gezerek problemleri yerinde müşahede ettim. Talepleri yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Tabi her şeyi bir anda yapmak mümkün değil. Yaklaşık 8 aydır görevdeyiz. Bu görev süresinde de zamanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ettik. Sırasıyla her mahallenin sıkıntılarını, bize ilettiklerini bugüne kadar çözebildiklerimizi konuşup bu kış sezonu içerisinde yapabileceklerimiz varsa onları da yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki sene mahalleler bazında büyük çalışmalarımız olacak. Onlarla ilgili çalışmalarımızı da şimdiden planlıyoruz" diye konuştu.


Başkan Pekmezci daha sonra mahalle muhtarlarına tek tek söz vererek sıkıntılarını dinledi ve birim müdürlerine not aldırarak çözülmesi için talimat verdi.


Mahalle muhtarları ise Başkan Hükmü Pekmezci'ye kendileriyle sürekli iletişim halinde olduğu, problemleri yerinde görmek ve taleplerinin kısa sürede yerine getirilmesi adına bütün mahallelerde gerçekleştirdiği incelemelerden dolayı ve şimdiye kadar mahallelerinde yapılan hizmetler için teşekkür ettiler. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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