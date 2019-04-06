Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, Ödül Törenine Katıldı

Başkan Pekmezci, Ödül Törenine Katıldı

28 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Liseler arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.

Başkan Pekmezci, Ödül Törenine Katıldı, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Liseler arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Bayburt Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) tarafından düzenlenen "Liseler arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.

Pekmezci, programda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:45 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel
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