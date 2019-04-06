Başkan Pekmezci, Ödül Törenine Katıldı
28 dakika önce
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Liseler arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.
Bayburt
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
, "Liseler arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Bayburt Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) tarafından düzenlenen "Liseler arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.
Pekmezci, programda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. - BAYBURT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi
İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi
İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek