Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, park bahçelerde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Pekmezci, park bahçelerde incelemelerde bulundu

16 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, park ve bahçelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Pekmezci, park bahçelerde incelemelerde bulundu, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, park ve bahçelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Pekmezci, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ve Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker ile birlikte Saray Bahçesi, Türk Dünyası Parkı ve Cumhuriyet Caddesi ve Çoruh Nehri kıyısında incelemelerde bulundu.


Başkan Pekmezci, yapımı devam eden çalışmaları da denetleyerek karşılaştığı vatandaşlarla ayaküstü hasbihal etti. Belediye Başkanı Pekmezci ayrıca kentte bulunan Amerikalı turistlerle de bir süre sohbet ederek Bayburt'un güzelliklerini anlattı. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cuma namazı çıkışı Ali Babacan'a Bilderberg sorusu
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:02:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, park bahçelerde incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]