Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantısı için Trabzon'a giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon'da Bayburt derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi, System.String[]

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantısı için Trabzon'a giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon'da Bayburt derneklerine ziyaretlerde bulundu.


Ziyaretlerine Trabzon Bayburtlular Dede Korkut Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden başlayan Başkan Pekmezci, hemşehrileriyle bir araya geldi.


Derneği ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, Bayburt isminin geçtiği her yerde Bayburtlular olarak heyecanlandıklarını söyleyerek il dışındaki derneklerin ne kadar güçlü olursalar Bayburtluların yaşadıkları yerlerde o kadar güçlü olacaklarını belirtti.


Dernek başkanı Turan Terzi ise plaket takdiminde bulunduğu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi ve çalışmalarında başarılar diledi.


Daha sonra Trabzon Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada Başkan Sadettin Okay tarafından karşılandı. Bayburt Belediye Başkanı olarak gönlünün iki derneğin birleşip daha güçlü olmalarından yana olduğunu söyleyen Pekmezci, "Hemşehrilerimle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Trabzon'da Bayburtlular önemli bir nüfusa sahip ve iyi noktalardalar" diye konuştu.


Dernek Başkanı Sadettin Okay ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Ziyaret Başkan Pekmezci'nin şeref defterini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Trabzon, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
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