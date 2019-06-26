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Başkan Pekmezci Türkiye birincisini ödüllendirildi

1 saat önce

Türkiye genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı Liselere Giriş Sınavı'nda birinci olan Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Pekmezci Türkiye birincisini ödüllendirildi, System.String[]
Türkiye genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı Liselere Giriş Sınavı'nda birinci olan Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, sınavda çıkan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak adını Türkiye birincileri arasına yazdıran Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu ve aynı zamanda Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği tarafından hayata geçirilen Matematik Atölyesi öğrencisi olan Göktuğ Semih İstek'i tebrik ederek altınla ödüllendirdi. Pekmezci böyle bir öğrenciyi yetiştirdikleri ve Bayburt'a kazandırdıkları için ailesi ile milli eğitim camiasına teşekkür etti.

Göktuğ Semih İstek, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
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