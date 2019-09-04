Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci, Tuzcuzade Mahallesinde incelemelerde bulundu
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Başkan Pekmezci, Tuzcuzade Mahallesinde incelemelerde bulundu

3 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, problemleri yerinde görmek ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla başlattığı mahalle gezilerini Tuzcuzade Mahallesinde sürdürdü.

Başkan Pekmezci, Tuzcuzade Mahallesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, problemleri yerinde görmek ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla başlattığı mahalle gezilerini Tuzcuzade Mahallesinde sürdürdü.


Daha önce Esentepe, Kaleardı, Karasakal, Camii Kebir ve Uzungazi mahallerini tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Pekmezci bugün de Tuzcuzade Mahallesini incelemelerde bulundu.


Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür ve İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ile birlikte Tuzcuzade Mahallesine çıkarma yapan Başkan Pekmezci, burada mahalle muhtarı Kamil Algan'dan Tuzcuzade Mahallesi'nin sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Mahallenin her bir sokağını beraberindekiler ile birlikte yaya olarak gezen Başkan Pekmezci, gözlemlediği problemleri ilgili birim müdürlerine tek tek not aldırdı. Karşılaştığı vatandaşların da görüş ve temennilerini dinleyen Belediye Başkanı Pekmezci, Tuzcuzade Mahallesi incelemelerini tamamladıktan sonra Şeyhhayran Mahallesi'ne geçti. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
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