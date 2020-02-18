Başkan Pekmezci Vali Kaymak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Samsun Valisi Osman Kaymak'a ziyarette bulundu.



Samsun-Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü anma programına katılmak üzere Samsun'a giden Başkan Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile beraber Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Vali Kaymak tarafından valilik girişinde karşılanan Başkan Pekmezci, şeref defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaymak, Başkan Pekmezci'yi Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çeşitli hediyeler takdim etti.



Düzenlenen anma programına desteklerinden dolayı Vali Kaymak'a teşekkür eden Başkan Pekmezci ise çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT