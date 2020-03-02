Başkan Pekmezci vatandaşların sorunlarını bire bir dinliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci vatandaşların sorunlarını bire bir dinliyor - Son Dakika

Başkan Pekmezci vatandaşların sorunlarını bire bir dinliyor

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, esnaf ve vatandaşların istek, talep ve sorunlarını birinci ağızdan öğrenmek için ziyaretlere devam ediyor.

Başkan Pekmezci vatandaşların sorunlarını bire bir dinliyor, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, esnaf ve vatandaşların istek, talep ve sorunlarını birinci ağızdan öğrenmek için ziyaretlere devam ediyor.


Başkan Hükmü Pekmezci, esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Çarşı esnafı ve sokakta vatandaşlarla bir araya gelen Pekmezci sorunları, beklenti ve ihtiyaçları birinci ağızdan dinliyor. Esnafın ve vatandaşların istek, talep ve sorunlarına çözüm üretmek için bire bir görüştüğünü ifade eden Başkan Pekmezci, "Amacım esnaf ve halkla istişare etmek, sorunları yerinde görerek ortak akılla çözmektir. Halkla bütünleşerek yapılacak olan hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Zaman zaman esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edip onların çayını içerek, problemlerini ve beklentilerini dinleyeceğiz. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça esnaflarımızla buluşacağız" diye konuştu.


Esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Pekmezci'nin ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getirerek istek, talep ve sorunları bire bir görüştüğü için teşekkür ettiler. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:17 Kaynak: İHA
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